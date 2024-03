Chiellini rivela | «Parteciperò a questo progetto Ecco quale»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 28 marzo 2024)socio e ambassador di AWE Sport Education. Le parole dell’ex difensore della Juve su questa collaborazioni Giorgioscende in campo per AWE Sport Education, la società benefit dedicata alla formazione e alla professionalizzazione dell’industria dello sport. L’ex difensore della Juve è socio e ambassador per il nuovo, e non ha esitato a rilasciare qualche dichiarazione a riguardo.