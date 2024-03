Chiara Ferragni non sarà più nel cda di Tod’s | tutti i nomi esclusi

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nel mondo della moda e del lusso, un fulmineo cambiamento sta scuotendo le fondamenta di, uno dei marchi più iconici e rinomati a livello internazionale., celebre influencer e imprenditrice, nonriconfermata nel consiglio di amministrazione del marchio italiano di calzature e accessori di lusso, insieme a Luca di Montezemolo e Luigi Abete. La notizia ha mandato un’ondata di sorpresa tra gli appassionati del settore, sottolineando un momento di svolta nell’azienda guidata da Diego Della Valle.fuori daDi.Vi. Finanziaria, il veicolo di investimento controllato da Della Valle che detiene oltre il 50% delle azioni di, ha presentato la lista di maggioranza per il rinnovo del consiglio di ...

