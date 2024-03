Chiara Ferragni fuori dal cda di Tod’s Le motivazioni ‘invecchiate male’ per cui era entrata e il record d’assenteismo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 28 marzo 2024)Nuova tegola per. L’influencer, reduce dal Pandoro gate e dalla separazione da Fedez, èdal cda di. Insieme a lei, fa sapere RadioCor, anche Luca di Montezemolo e Luigi Abete non saranno riconfermati. Di.Vi. Finanziaria, veicolo controllato da Diego Della Valle che detiene il 50,291% del capitale di, ha presentato la lista di maggioranza per il rinnovo del board della società di moda nell’assemblea di aprile: tra i nove candidati non compare quello della. La lista è guidata dallo stesso Presidente e amministratore delegato Diego Della Valle. L’influencer erain cda nella primavera del 2021 facendo schizzare le quotazioni in borsa del titolo. “Ritenendo sempre più ...