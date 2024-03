Chiara Ferragni è fuori dal Cda di Tod’s | l’influencer non compare nella lista presentata da Diego Della Valle

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’imprenditricenon è stata riconfermata nel Cda di; era entrataprimavera 2021. Con lei anche Luca di Montezemolo e Luigi Abete.dal Cda dinon è stata riconfermata L’imprenditrice digitaledal Cda di, Lo apprende Radiocor. Di.Vi. Finanziaria,, che detiene il 50,291% del capitale di, ha presentato ladi maggioranza per il rinnovo; tra i nove candidati innon appare il nome del. Intanto, la società ...

Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel cda di Tod's e come lei anche Luca di Montezemolo e Luigi Abete. Lo apprende Radiocor. Di.Vi. Finanziaria, veicolo controllato da Diego Della Valle che ... (today)

Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel cda di Tod's e come lei anche Luca di Montezemolo e Luigi Abete. Lo apprende Radiocor. Di.Vi. Finanziaria, veicolo controllato da Diego Della Valle che ... (today)

L’imprenditrice Chiara Ferragni non è stata riconfermata nel Cda di Tod’s ; era entrata nella primavera 2021. Con lei anche Luca di Montezemolo e Luigi Abete. Chiara Ferragni fuori dal Cda di ... (metropolitanmagazine)

Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel cda di Tod's, l'ingresso nel 2021 e il record di assenze. Ecco quanto ha guadagnato per 3 riunioni - Chiara Ferragni non verrà riconfermata nel cda di Tod's. Di.Vi. Finanziaria, veicolo controllato da Diego Della Valle che detiene il 50,291% del capitale di Tod's, ha presentato ...corriereadriatico

Chiara Ferragni esclusa da lista per rinnovo cda Tod’s - Chiara Ferragni resta fuori dalla lista di maggioranza proposta per il rinnovo del Cda di Tod's presentata dall’Azionista DI.VI. Finanziaria riconducibile a ...lapresse

Pomeriggio 5, Fedez criticato per la Ferrari: come lo difende Myrta Merlino - In piena crisi matrimoniale e con la moglie Chiara Ferragni a Dubai, Fedez ha pubblicato un video sui social dove ha mostrato con orgoglio il suo ...iltempo