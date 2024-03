Chi l’ha Visto | parla il figlio di Giusy Ventimiglia scomparsa da casa sua nel 2016 | “Intorno a lei uomini che volevano approfittarne | non vedevo la loro malizia”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024), graziosa 35enne dagli occhi versi, è andata via dalla suadi Bagheria a pochi chilometri da Palermo il 13 novembre dele da allora di lei si è persa ogni traccia. Quel giorno indossava una mantella rossa. Su questo caso diè tornata a occuparsi la conduttrice Federica Sciarelli nel corso della puntata di “Chi” andata in onda ieri su Rai Tre. Per la prima volta, are è stato ilCarmelo che all’epoca dellaaveva 17 anni. Oggi ne ha 25, una figlia che porta il suo nome che ha anche tatuato sul braccio. “Fino quando non si saprà la verità avrò un vuoto dentro. Mi son fatto forza, ho creato una famiglia ma resta un punto interrogativo. Ricorderò per ...