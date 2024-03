Chi è Andrea Saltini | accoltellato in chiesa per la sua mostra “blasfema” FOTO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 28 marzo 2024), nato il 4 maggio 1974 a Carpi (Modena) è un artista e poeta – ma non ama definirsi pittore – di cui si sta parlando nelle ultime ore per un’aggressione subita da parte di uno sconosciuto all’interno delladi Sant’Ignazio di Carpi, che ospitava la suapersonale Gratia Plena, che era stata accusata di esserea causa delle opere esposte, tra cui il grande dipinto INRI (San Longino).si definisce ateo “ma grande appassionato delle Sacre Scritture” e ha collaborato numerose volte per le curie. Nelle interviste precedenti all’aggressione ha smentito qualsiasi intenzione di aver creato unadi questo tipo per suscitare l’attenzione del pubblico. INRI (San Longino) una delle opere di...