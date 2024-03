Chi è Alfio Bottaro | nel cast di ‘È sempre mezzogiorno’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) In onda dal 28 settembre 2020, ‘Èè ormai diventato un appuntamento fisso e tradizionale della tarda mattinata di Raiuno. Dalle 11.55 alle 13.30, Antonella Clerici, in diretta dallo studio 2000 del Centro di produzione Rai di via Mecenate a Milano, accompagna il pubblico in una serie di ricette e giochi che divertono e incuriosiscono i telespettatori. In studio sono presenti cuochi ed esperti del settore culinario e gastronomico e anche presenze fisse nelche hanno ruoli diversi fra di loro. Ricordiamo Fulvio Marino, ovvero "Il panificatore", Evelina Flachi, "La curatrice del benessere", Lorenzo Biagiarelli, "Il signore degli aneddoti" (presente nel programma fino al 12 gennaio scorso), Anna e Amelia, "Le due nonne" (rimaste per alcuni mesi) e, “Il fattore”. ...