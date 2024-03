Challenger Napoli 2024 | Lapresse | da Volandri e Fitp solidarietà a Brancaccio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) Proseguono i messaggi dinei confronti di Rauldopo l’episodio di cui è rimasto vittima durante il primo turno deldi. “Mettiamo in campo tutto quello che possiamo fare, ne siamo consapevoli e ci adoperiamo affinché questo fenomeno sia arginato”. Lo fa sapere ala Federtennis, in riferimento alla denuncia da parte del tennista campano. Sempre secondo quanto riportato dall’Agenzia, il capitano degli azzurri Filippoha chiamato il ragazzo e gli ha espresso la sua vicinanza anche a nome della Federazione in quanto responsabile del settore tecnico maschile. Intanto ail presidente del tennis club Riccardo Villari si è messo in contatto con il questore e il commissariato di zona per garantire un presidio che ...