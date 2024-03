Cerveteri | autofficina abusiva tra rifiuti pericolosi | i Carabinieri la chiudono

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024- Nell’ambito di controlli in materia ambientale, idella Compagnia di Civitavecchia hanno svolto una serie di controlli finalizzati a verificare la regolarità delle operazioni di smaltimento dei, soprattutto speciali, poste in essere da alcuni esercizi del territorio. In particolare durante un servizio di controllo del territorio eseguito nella mattinata di ieri, idella Stazione di, in collaborazione con idel Nucleo Forestale di Civitavecchia, nonché del personale A.S.L. e Ufficio Tecnico e Polizia Locale dihanno svolto un’attività ispettiva presso un’. Nel corso del controllo sono emersi gravi violazioni, sia sul piano amministrativo che su quello ...