Cernobbio | la Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia si chiude con più di duemila incontri per valorizzare il turismo lacustre

(Di giovedì 28 marzo 2024)(Como), 28 marzo 2024 – Con oltre 2000business in presenza a Villa Erba, e dieci tour offerti a operatori turistici alla scoperta delle bellezze dei luoghi affacciati suidi Como, di Varese, D’Orta, di Garda, Iseo e Maggiore, si è conclusa la 23esima edizione delladeidel. L’evento è dedicato al, organizzato e ospitato dalla Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con le Camere di Varese, Monte RosaAlto Piemonte, Brescia, Verona e Trentino Marketing. Lasi è dimostrata, anche quest’anno, in forte crescita con la presenza di buyer provenienti da tutto il mondo compresa una folta ...

