“C’è una bambina” Incidente choc | 3 auto coinvolte | morta la bimba di 8 anni | poi la scoperta choc

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un gravissimoè avvenuto sulla via Pontina Vecchia all’altezza di Ardea, in provincia di Roma, nel pomeriggio di giovedì 28 marzo. Uno scontro terribile, che ha vistotremobili. Purtroppo c’è una giovane vittima: si tratta di unadi soli otto, che viaggiava all’interno di uno dei veicoli coinvolti. Il bilancio è drammatico: oltre alladi 8deceduta, altri bimbi sono rimasti feriti insieme a un adulto. Il drammaticostradale si è verificato all’altezza dell’incrocio con via della Pescarella quando mancavano pochi minuti alle 16.sulla Pontina Vecchia, scontro tra tre: muore unadi 8 ...