Caterina Balivo | cosa ha fatto in diretta Tv con l’amica Eleonora Abbagnato

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 28 marzo 2024) News Tv., grande ballerina ed ex étoile dell’Opera di Parigi, si è raccontata durante l’ultima puntata de La Volta Buona. Laè stata ospite diper presentare il documentario sulla sua vita, “Una stella che danza”, che domani, venerdì 29 marzo 2024, andrà in onda in prima serata su Rai3. Durante l’intervista, la presentatrice ha avuto modo di scherzare con la ballerina. Ad un certo punto addirittura, le ha tolto le scarpe eè parsa molto imbarazzata. Cos’è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Grande Fratello”, Garibaldi torna a casa: l’emozione per la sorpresa da parte dei fan Leggi anche: L’Eredità, esplode la polemica dopo la ghigliottina del 27 marzo La passione di...