Catania | speronano con un suv la volante e scappano a folle velocità | arrestati 2 pusher

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 I poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno tratto in arresto due pregiudicati di 31 e 23 anni, ritenuti responsabili in concorso dei reati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e resistenza a pubblico ufficiale. Ladel Commissariato, nei giorni scorsi, durante il servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, transitando per via Segantini, nel parcheggio antistante un supermercato, hanno notato due individui sospetti, i quali alla vista dei poliziotti sono saliti di corsa a bordo di un suv e dopo aver speronato la, si sono dati alla fuga. Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento. I due, infatti, hanno dapprima imboccato contromano, a, via Passo Gravina, ...