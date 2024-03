Caso ’White list’ | via al processo Giovanardi | Solo lecite opinioni

(Di giovedì 28 marzo 2024) E’ tornato in tribunale ildell’ex senatore Carlo, aper minacce a corpi dello Stato, rivelazione di segreti d’ufficio e oltraggio a pubblico ufficiale. L’accusa in sostanza è di aver fatto pressioni attraverso interventi eper rimettere nelladella Prefettura alcuni imprenditori colpiti dalle interdittive antimafia, ma non indagati. La Corte costituzionale si era espressa in merito alla processabilità o meno dell’ex parlamentare dichiarando ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato, sollevato dal tribunale di Modena nei confronti del Senato che, un anno fa, aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni di. Pertanto la deliberazione del Senato era stata annullata. Per l’ex senatore è stato chiesto il ...

Jeremy Allen White interpreterà Bruce Springsteen - Da The Bear a The Boss: l'attore potrebbe recitare in un film di Scott Cooper voglia l'attore che racconta la nascita dell'album Nebraska ...vanityfair

Jeremy Allen White in trattative per interpretare Bruce Springsteen in un film - Secondo quanto riportato da Variety Jeremy Allen White (The Bear) sarebbe in trattative per vestire i panni di Bruce Springsteen in un progetto incentrato sulla creazione dell’album musicale “Nebraska ...badtaste

Jeremy Allen White sarà Bruce Springsteen nel film su “Nebraska” - Il pluripremiato attore di "The Bear" Jeremy Allen White vestirà i panni di Bruce Springsteen nel biopic tratto dal romanzo di Warren Zanes ...donnamoderna