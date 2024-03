Caso Salis | Monza non molla e interpella il ministro Tajani | “Rispetto dei diritti per Ilaria”

(Di giovedì 28 marzo 2024) La decisione di ieri del tribunale di Budapest di respingere la richiesta di domiciliari in Ungheria presentata dai legali di, preoccupa nel vivo il sindaco Paolo Pilotto e le realtà civiche che ne hanno sostenuto con forza la causa. Il primo cittadino ha scritto una lettera al Governo, indirizzata aldegli Esteri Antonio, per manifestare la sua preoccupazione. “Nella sua attività a tutela della nostra concittadina sono convinto che sia possibile individuare all’interno del diritto italiano, del diritto ungherese, di quello europeo e di quello internazionale gli strumenti necessari per potere garantire la dignità di trattamento della persona detenuta e sottoposta a giudizio" afferma il sindaco, che poi aggiunge: "Alcuni mesi orsono, all’evidenziarsi della vicenda umana e giudiziaria della ...

