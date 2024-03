Caso Salis | lo sfogo del padre dopo le catene e il no ai domiciliari | “Il governo italiano faccia un esame di coscienza | è immobile e non ha fatto bella figura”

Parlerà anche per spiegare che questo non è soltanto un processo a una ragazza italiana accusata di violenze da strada: ma un messaggio che il governo Orban vuole mandare a tutta Europa (repubblica)

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Comunque la si pensi in generale e in particolare riguardo alla vicenda di Ilaria Salis in catene , al guinzaglio c?è un italiana. Non c?è solo una violazione dei diritti ... (calcioweb.eu)

"Mostratemi in manette e catene". La Salis torna in tribunale - Ilaria Salis questa mattina è arrivata presso il tribunale di Budapest, nell'aula 97, dove si è tenuta l'udienza per decidere sulla possibilità di concessione degli arresti domiciliari. Ed è arrivata, ...msn

Roberto Salis, il governo italiano faccia un esame di coscienza - (ANSA) - BUDAPEST, 28 MAR - "I nostri ministri non hanno fatto una bella figura e il governo italiano dovrebbe fare un esame di coscienza": è quanto ha detto Roberto Salis, il padre di Ilaria, a cui ...altoadige