Caso Salis | Gabriele Marchesi torna libero | per lui nessuna estradizione in Ungheria

(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) –. Il 23enne, accusato di aver aggredito tre neonazisti a Budapest l'11 febbraio 2023 insieme alla connazionale Ilariache da quel giorno è detenuta in un carcere ungherese, non sarà consegnato all’. Lo ha deciso la corte d’Appello di Milano – giudici Monica Fagnoni, Stefano Caramellino e Cristina Ravera

15.20 Gabriele Marchesi non andrà in carcere in Ungheria. Il coindagato di Ilaria Salis che era ai domiciliari da fine novembre torna libero . Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, che ha ... (televideo.rai)

No della Corte d'Appello di Milano al trasferimento del 23enne accusato degli stessi reati contestati all'insegnante di Monza Gabriele Marchesi torna libero . Il 23enne, accusato di aver aggredito ... (sbircialanotizia)

Budapest: niente domiciliari per Ilaria Salis, resterà in carcere - Il padre Roberto: "L'ennesima prova di forza del governo Orban". Resterà in carcere a Budapest Ilaria Salis, l'insegnante di 39 anni detenuta da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito due militanti di ...primapaginanews

"Ancora rischio di fuga". Il tribunale nega i domiciliari a Salis - "Eviterei di politicizzare il Caso. A me preoccupa la cittadina Salis, non mi interessa di che partito è e se si candiderà alle Europee. Mi auguro che ottenga i domiciliari e che venga assolta.msn

Ilaria Salis, le reazioni ai domiciliari negati. Tajani: «Non politicizzare», Schlein: «Schiaffo irricevibile» - Detto questo eviterei di politicizzare il Caso se no si rischia lo scontro». Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani mentre è in corso a Budapest l'udienza per la cittadina italiana ...ilmattino