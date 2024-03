Caso Ilaria Salis | il tribunale ungherese nega i domiciliari

Il 28 marzo si svolgerà una nuova udienza per Ilaria Salis , l'insegnante di 39 anni detenuta a Budapest . Stando a quanto apprende Fanpage.it, sarà chiesto di farle scontare i domiciliari o in Italia ... (fanpage)

Parlerà anche per spiegare che questo non è soltanto un processo a una ragazza italiana accusata di violenze da strada: ma un messaggio che il governo Orban vuole mandare a tutta Europa (repubblica)

Caso Salis, Gabriele Marchesi torna libero. E’ indagato con Ilaria Salis per i fatti di Budapest - Il 23enne attivista è accusato con Ilaria Salis della presunta aggressione avvenuta a Budapest, nel febbraio del 2023, ai danni di due manifestanti nel corso di una manifestazione neofascista. Il ...tag24

Gabriele Marchesi libero, Ilaria Salis resta in carcere: perché i coindagati hanno avuto un trattamento diverso. Ecco cosa è successo - Gabriele Marchesi non verrà trasferito in Ungheria e tornerà llibero dopo il periodo passato agli arresti domiciliari in Italia, a Milano, dallo scorso novembre. Il 23enne, ...leggo

La storia di Ilaria Salis, dall'arresto alle catene in aula - NOVEMBRE 2023 Ilaria è rinviata a giudizio con la richiesta da parte della Procura di 11 anni di reclusione. - 11 GENNAIO 2024 Il primo a interessarsi del Caso, rispondendo a un'interrogazione di ...ansa