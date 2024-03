Caso Acerbi-Juan Jesus | quanto affetto per il brasiliano I contatti con Maignan e Vinicius | la fascia e le iniziative del Napoli

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sono giorni difficili per, tra i più complicati della sua lunga carriera ma stavolta il campo c`entra poco. I presunti insulti di...

Marotta ha chiosa to brevemente sul caso Acerbi all’uscita della Figc. l’AD dell’Inter ha poi lasciato la sede dopo aver dribblato i giornalisti. caso ? Beppe Marotta all’uscita dalla Figc raggiunto ... (inter-news)

Sul Caso Acerbi si è pronunciato al termine del Consiglio Federale, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini : “l’opinione cambia in base al punto di vista. Da quello tecnico-giuridico la ... (sportface)

ABODI, Spero Acerbi sia in pace con la sua coscienza - Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, commentando il Caso Acerbi-Jesus a margine della firma del protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza della Regioni e Province ...firenzeviola

Caso Acerbi, Lotito: "Comprendo il Napoli. Mi auguro che..." - Il Caso Acerbi è argomento caldissimo in questi giorni, soprattutto dopo la clamorosa decisione del giudice sportivo. A distanza di tempo, in merito si è espresso anche il presidente Lotito, a margine ...lalaziosiamonoi

Caso Acerbi, Lotito: "Ognuno deve fare i conti con la propria coscienza" - Il Caso Acerbi è argomento caldissimo in questi giorni, soprattutto dopo la clamorosa decisione del giudice sportivo. A distanza di tempo, in merito si è espresso anche il presidente Lotito, a margine ...lalaziosiamonoi