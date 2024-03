Caso Acerbi | Canè attacca il difensore dell’Inter | “Quando fa fallo gli arbitri cadono nelle sue innocenze perché fa vittimismo”

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’ex calciatore Faustinoha espresso dure parole riguardo alla gestione del-Juan Jesus. Faustino, ex calciatore del Napoli, ha lanciato una sfida diretta al sistema calcistico italiano, manifestando il proprio dissenso riguardo alla gestione del-Juan Jesus. Attraverso una conversazione su Radio Crc,ha dichiarato che “il razzismo esiste dasono nato. Probabilmente morirò e sarà sempre così se si può chiamare razzismo. Poi ci sono tanti discorsi sul razzismo. C’è un discorso su chi è ricco o povero, è una situazione imbarazzante.” Le sue osservazioni si sono concentrate sull’episodio che ha coinvolto Francescoe Juan Jesus, con particolare enfasi sul comportamento arbitrale e sulle ...

Acerbi è stato assolto dalle accuse di razzismo dal Giudice Sportivo per i fatti accaduti in Inter-Napoli. Brambati però trova inverosimile un aspetto della storia INVEROSIMILE – Brambati parla così ... (inter-news)

“Un’istituzione non può essere né guelfa né ghibellina“. Con queste parole il presidente del Coni Giovanni Malagò ha risposto a una domanda sul caso Acerbi- Jesus . “Un’opinione privata ci può essere, ... (sportface)

Gravina: "Credo ad Acerbi, lo abbraccerei" - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...libero

Gravina: "Insulti a Juan Jesus Crediamo ad Acerbi, quando lo vedrò lo abbraccerò. Accetto il verdetto" - SERIE A - Il presidente della FIGC commenta la vicenda che ha visto protagonisti i giocatori di Inter e Napoli: "Accetto il verdetto del Giudice Sportivo".eurosport

Caso Acerbi: Gravina "io accetto il verdetto, gli crediamo" - Io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò dall'abbracciare Acerbi quando lo vedrò". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante la conferenza stampa del consiglio ...ansa