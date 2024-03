Carne di cavallo ritirata dai negozi per rischio Listeria | l’allarme lanciato dal ministero

(Di giovedì 28 marzo 2024) Scattaper un lotto didipreconfezionato, ritirato dai banchi frigo die supermercati permicrobiologico per i consumatori a causa di una possibile presenza dimonocytogenes nel prodotto. A comunicarlo è stato ildella salute, che ha pubblicato tre diversi avvisi di richiamo datati 27 marzo e pubblicati in queste ore sul portale degli Avvisi di sicurezza e dei Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il richiamo interessa uno stesso lotto didilavorata e confezionata dallo stesso produttore ma venduta con marchi e nomi diversi. Gli avvisi di richiamo riguardano il lotto numero 24001987 degli Sfilacci Equini prodotti e confezionati dalla ditta ...

