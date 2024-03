Carbonara Day | i migliori ristoranti di Roma

(Di giovedì 28 marzo 2024) Una guida by Trainline e The Fork Il 6 aprile è ilDay, conosciuto e celebrato in tutto il mondo dal 2017 per promuovere il Made in Italy attraverso la cultura culinaria. Per questa occasione, Trainline, l’app leader per la prenotazione di treni e pullman e TheFork, la piattaforma di prenotazione dileader in Europa, si uniscono. Le due realtà hanno realizzato una guida alla scoperta deidie rendere la pianificazione del viaggio verso la Capitale quanto più semplice e conveniente possibile. Le stazioni ferroviarie rappresentano da sempre luoghi di transito e sosta e quattro sono le maggiori stazioni di. Non è un caso che, secondo i dati Trainlinele stazioni disiano le più gettonate ...

