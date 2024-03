Capolista ovunque al posto della Schlein | Ilaria Salis | Paolo Mieli ribalta il quadro | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Sto male perché rivederecon le catene e il guinzaglio mi ha fatto venire i nervi":, in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, ha commentato così il filmato dell'insegnante italiana nel tribunale di Budapest. La donna, 39 anni, è detenuta in Ungheria da oltre un anno con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di alcuni esponenti di destra ungheresi durante una manifestazione. "Mi farebbe piacere - ha poi aggiunto l'editorialista del CorriereSera - che la riunione del Pd per presentare i candidati alle europee se ne uscisse presentandocandidata alle europee. La presentereidappertutto al, così non la vediamo più ...