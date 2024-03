Cambio di regime | Caracciolo | chi vuole togliere di mezzo Netanyahu

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Gli americani manovrano per un "change" in Israele. Lucio, direttore di Limes, ha illustrato gli scenari nella delicatissima situazione del Medio Oriente. La reazione dello Stato ebraico all'attacco di Hamas del 7 ottobre è considerata da più parti sproporzionata. "In queste ultime settimane il fuoco internazionale, ma direi proprio specificamente americano, si concentra su", spiega il giornalista ospite di Lilli Gruber a Otto e, su La7. "È in corso un tentativo di risolvere la partita facendo fuori" il primo ministro israeliano, "facendo nuove elezioni e sperando che venga su un governo più moderato, il che non è molto difficile rispetto all'attuale, afferma. Se il piano Usa riuscisse "sarebbe un caso dichange pilotato, in ...