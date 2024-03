Call My Agent – Italia | Immergiamoci nella Seconda Stagione

Call My Agent - Italia 2 torna stasera su Sky e in streaming su NOW con due nuovi episodi e tante guest star: ecco le anticipazioni degli episodi 3 e 4. Call My Agent - Italia 2, la nuova stagione ... (movieplayer)

Serena Rossi e Davide Devenuto, la super coppia protagonista (anche) di ‘Call my Agent’ - Nella puntata di stasera della serie Sky, i due attori portano sullo schermo l’ironia della loro vita privata e professionale ...repubblica

Call My Agent, Pierpaolo e il pressure test a “MasterChef” con Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli - I due chef stellati Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli diventano il peggiore incubo di Pierpaolo (Francesco Russo) nei nuovi episodi della seconda stagione di “Call My Agent ...ilmessaggero

Guzzanti e Fanelli come Mastroianni e Loren: la clip in anteprima di “Call my Agent” 2 - Lo striptease di Emanuela Fanelli non va come sperato. E il malcapitato Corrado Guzzanti... Ecco la clip di "Call my Agent" 2 stasera in tv ...amica