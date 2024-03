Calciomercato – Milan su Lacroix | ma deve vedersela con una rivale a sorpresa

(Di giovedì 28 marzo 2024) Maxence, classe 2000, difensore del Wolfsburg e obiettivo didel, non piace soltanto ai rossoneri. Il punto

Il Calciomercato del Milan potrebbe essere molto importante: possibile Derby con l'Inter per un giovane portiere ? ecco di chi si tratta (pianetamilan)

Aaron Anselmino sarebbe uno degli obiettivi di Calciomercato del Milan . Il difensore come Alvarez ed Enzo Fernandez? Ecco perché (pianetamilan)

RIFORME, Consiglio Figc approva piano strategico del calcio - (ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il consiglio federale ha approvato il piano strategico della Figc per il calcio italiano. Tutti favorevoli, compresa la Serie A, e un astenuto (la Serie B di ...firenzeviola

Milan, Calabria sicuro: “Scudetto Inter nel derby Non accadrà”, poi il commento sul suo futuro - Mio zio ci ha provato con la Juve ma non ha funzionato. La prima volta a San Siro a 6 anni in Champions: era il Milan di Ancelotti, una squadra incredibile: tra le più grandi della storia del calcio”.tag24

Hermoso, si profila un "duello" tra Juve e Milan - Stando a quanto riportato da "Calciomercato.com", alla Juventus, che segue il giocatore già da qualche settimana, si sarebbe aggiunto anche il Milan, interessato, proprio come i bianconeri, all'affare ...tuttojuve