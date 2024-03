Calciomercato Milan | Gerry Cardinale ha aumentato il budget per il dopo Giroud La cifra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 28 marzo 2024), la dirigenza è in cerca di un attaccante per far fronte alla partenza dihailChe ilabbia bisogno di un centravanti ormai è risaputo. La dirigenza sembra, infatti, propensa a fare il grande colpo in estate. Sì, perché il punto di riferimento della squadra, Olivier, è sempre più vicino al trasferimento in MLS al Los Angeles FC. In Francia si parla di un accordo, tra club e giocatore, già trovato. Si va verso un contratto di 18/24 mesi per il numero 9 rossonero. Da diverso tempo, al club rossonero, sono stati accostati diverse punte di tutto rispetto. Jonathan David del Lille, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Viktor Gyokeres dello Sporting ...