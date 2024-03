Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per un giovane portiere | ecco il punto

Il 23enne difensore francese non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025 PARIGI (FRANCIA) - Juve e Milan pronte a duellare sul mercato per Maxence Lacroix . Secondo "L'Equipe", il 23enne ... (ilgiornaleditalia)

Milan, idea Under 23: due piste per la panchina, Ibrahimovic decisivo - Il Milan è sempre più convinto, nella prossima stagione, di iscrivere la sua squadra Under 23, sul modello di Juventus e Atalanta, nel campionato di Serie C..calciomercato

Calciomercato: Wolfsburg. Juve e Milan su Lacroix - Il 23enne difensore francese non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Juve e Milan pronte a duellare sul mercato per Maxence Lacroix. Secondo "L'Equipe", il ...sport.tiscali

Inter, oltre lo scudetto c’è un record: perché il Milan può rovinare i sogni di Inzaghi - Un traguardo che potrebbe essere presto raggiunto in caso di filotto positivo di risultati. Inter, per il record c’è la minaccia Milan (Calciomercato.it) Che l’Inter vinca ormai questo Scudetto sembra ...calciomercato