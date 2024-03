Calciomercato Fiorentina | continua il pressing asfissiante | le ultime

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) Non è un bel momento in casa viola. Tutto stato messo in stand-by, infatti, dopo l’improvvisa e scioccante morte di Joe Barone, ormai ex direttore generale dei toscani. La società di Rocco Commisso si è raccolta attorno alla famiglia del dirigente chiudendosi a riccio, giustamente, attorno al proprio dolore. Un periodo certamente complesso quello che vivono i gigliati che dovranno costruire, comunque, le prossime fondamenta per la stagione che verrà cercando di portare avanti il lavoro fin qui svolto egregiamente dall’italo-americano. Mentre si fanno sempre più insistenti e forti le voci di un addio all’attuale tecnico Vincenzo Italiano, il compartimento delle trattative inizia a muovere i primi passi: c’è un eletto neldellaa piacere ...