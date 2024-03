Calcio Prima Categoria | il racconto della 25^ giornata del girone B

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pari il big match tra Olimpia Marzocca e Sassoferrato Genga: il Montemarciano ringrazia e torna a -1 dalla vetta. In zona play-off flop Filottranese con l’Aesse Senigallia e ora i biancorossi devono guardarsi le spalle da Castelleonese, Borgo Minonna, Pietralacroce, Castelbellino e Borghetto VALLESINA, 28 marzo 2024 – L’incertezza regna sovrana dopo la 25^delB didi. In testa, lo scontro diretto tra Olimpia Marzocca e Sassoferrato Genga è terminato 0-0: i sentinati mantengono la testa solitariaclassifica, ma il Montemarciano risale pericolosamente a -1 alla vigilia dello scontro diretto dopo Pasqua. Resta al terzo posto la Real Cameranese, che ha acciuffato sul pari dal Pietralacroce al 92’. A 5 giornate dalla fine, dunque, sembrano 4 le ...

Per quasi tutte le formazioni di prima Categoria, il ritorno in campo si concretizzerà il prossimo 7 aprile. Per quasi, ma non per tutte: il C.F. 2001 sarà ad esempio impegnato nel recupero di ... (sport.quotidiano)

Il brasiliano senza avvocato all’interrogatorio, l’azzurro aveva il legale e l'a.d. Marotta - Il giorno dopo l’assoluzione di Acerbi, il polverone sollevato è tale che si fa ancora fatica a tenere bene aperti gli occhi per capire come si sia arrivati a questa decisione che in pochi si ...gazzetta

Dove vedere Fiorentina-Milan il posticipo della vigilia di Pasqua in Tv e in streaming - Se la Viola ha decisamente bisogno di vincere per cercare di conquistare un posto per l’Europa League, il Milan vuole la vittoria a tutti i costi per difendere il secondo posto in solitaria e ...tag24

GdP - Asprilla a Parma come un re: "Questa città mi ha dato tutto" - "Asprilla a Parma come un re: 'Questa città mi ha dato tutto'", titola la Gazzetta di Parma.tuttob