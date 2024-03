Calcio | giovane di 27 anni ferito a colpi di pistola | caccia a due uomini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 28 marzo 2024). Un agguato in piena regola, avvenuto nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo. Vittima undi 27, di origine marocchina, residente in provincia di Pavia, che, dopo essere statoto da dued’arma da fuoco, uno alla gamba e uno al braccio, mentre si trovava alla’interno della sua auto, ha raggiunto da solo una stazione di benzina Tamoil in via Rovato, a Urago d’Oglio, per chiedere aiuto al bar King’s Cross. Secondo il racconto della titolare e della barista del locale raggiunto dal, la sparatoria non sarebbe avvenuta nel piazzale del distributore, ma in una zona di campagna a. Il fatto è avvenuto poco dopo le 22, per concludersi nel paese bresciano: questa la ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia di Chiari ...