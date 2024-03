Calcio | Figc Consiglio approva piano strategico

Come da ordine del giorno, il consiglio federale riunitosi quest’oggi ha approva to il piano strategico della Figc per il calcio italiano. Tutti favorevoli, compresa la Serie A, e un astenuto – la ... (sportface)

Sì della Serie A in Consiglio Figc, ma il progetto autonomia va avanti - La Lega ha deciso di non votare contro il piano economico-finanziario di Gravina, approvato con la sola astensione della Serie B. Ma la battaglia continua su quello che è il vero interesse dei club ...gazzetta

Il Rivazzurra in partenza per la due giorni di Monaco, giocherà il torneo giovanile del Bayern - Sono 50 i giocatori riminesi in campo tra Under 14, Under 13 e Under 10, il capo delegazione è il responsabile del settore giovanile Raffaele Gennaro ...riminitoday

Figc, approvato il piano strategico per il Calcio. La serie B si astiene - Il consiglio federale ha approvato il piano strategico della Figc per il Calcio italiano. Tutti favorevoli, compresa la Serie A, e un astenuto (la Serie B di Mauro Balata). Deliberati i principi e i ...repubblica