Calcio | Casini Ok piano Figc | adesso avanti su autonomia Serie A

Bagno a Ripoli (Firenze), 13 marzo 2024 – calcio locale in lutto per la morte dello storico presidente del Grassina Paolo Casini , 76 anni. E’ stata la stessa squadra rossoverde, sulla sua pagina ... (lanazione)

Sì della Serie A in Consiglio Figc, ma il progetto autonomia va avanti - La Lega ha deciso di non votare contro il piano economico-finanziario di Gravina, approvato con la sola astensione della Serie B. Ma la battaglia continua su quello che è il vero interesse dei club ...gazzetta

Inter, all’inizio del prossimo campionato potrebbero non esserci Lautaro e Thuram | I dettagli - Visualizzazioni: 1 Simone Inzaghi già trema in vista della prossima stagione. L’Inter, infatti, potrebbe perdere Lautaro e Thuram per l’inizio del campionato 2024/25. Il motivo Indice L’Inter, nuove c ...calciostyle

LEGA SERIE A - Casini: "Riforme Ok al piano della Figc, ma ora avanti sull'autonomia" - "La federazione in questi mesi ha costruito il documento di piano strategico partendo dai contribuiti delle componenti. La Serie A ha riconosciuto che un numero molto elevato di queste proposte veniva ...napolimagazine