Cadorna | una torre nella piazza Il piano di recupero va in consiglio Verde e sei piani di parcheggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Non corre ma comincia a camminare. Ildidell’ex casermataglia oggi il traguardo delcomunale per essere adottato. E lo fa con tutta la forza di un progetto che ancora ha tempi lunghi. Eppure si conferma come l’intervento di maggior rilievo in centro per i prossimi trent’anni. La trasformazione delle ex caserme in uno spazio urbanistico ricucito al resto della città, anche fisicamente. Perchè l’areadidel Popolo corrisponderà agli spazi verdi interni al futuro Centro per l’impiego; perchè una strada collegherà in auto via Garibaldi a via Petrarca, passando di fronte al nuovo multi. E ancora: perchè all’ingresso da via Porta Buia, forse trasformato in pedonale, ne corrisponderà un altro sullo stesso lato. Perchè dal ...