Briatore operato al cuore per un tumore cardiaco L’imprenditore sui social | da domani si ricomincia | ma non trascuriamoci

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Flavioè statoalall’ospedale San Raffaele di Milano per unbenigno. Una patologia scoperta, come ha raccontato lo stesso imprenditore con un video sul suo profilo Instagram, casualmente durante un controllo di routine. «Dieci giorni fa sono stato al San Raffaele per fare un check up e mi hanno trovato unbenigno nel», spiegasui. Poi, sottolineando l’importanza della prevenzione e dei controlli, aggiunge: «Sono intervenuti subito, sono stato dieci giorni al San Raffaele e sono sparito da tutti i», raccontanel video in cui si mostra provato e stanco. Flavioal ...