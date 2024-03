Bremer ha una clausola rescissoria facilissima ma non è valida sempre | come funziona

Bremer sempre più lontano dall'Italia: un club di Premier su di lui - Il difensore della Juventus avrebbe nel suo contratto una clausola rescissoria molto accessibile alle casse dei club inglesi, e a lui non dispiacerebbe trasferirsi nel campionato più competitivo del m ...corrieredellosport

Bremer, la Premier e la clausola che la Juve può disinnescare: come stanno le cose - Il centrale difensivo brasiliano ha rinnovato con il club bianconero fino al 2028 nel dicembre scorso. E non è un mistero l'interesse di alcuni club inglesi per lui ...tuttosport

Juve, Bremer addio L'interesse dello United e la verità sulla clausola | OneFootball - Il futuro di Gleison Bremer alla Juventus è ancora da scrivere. Il difensore brasiliano è un elemento cardine della squadra bianconera ma al tempo stesso è anche un potenziale asset economico, essendo ...onefootball