“Brando | mi devi ascoltare” Uomini e Donne | dopo la scelta a parlare è la mamma del tronista

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nei giorni scorsi è stata trasmessa ladial termine di uno dei troni più discussi della storia di. Unache ilaveva giustificando dicendo che cuore e mente lo avevano portato dalla stessa parte.le dure critiche dell’ultimo mese, quandoveniva accusato di rimandare di proposito la, stavolta il pubblico si è commosso ed è stato partecipe in maniera autentica della(e della felicità) die Raffaella. >>“Vergogna, lui era il migliore!”. Amici 23 choc, fuori il favorito numero uno: il pubblico è in rivolta Anche se non erano mancati commenti cattivelli: “Carononostante ciò che hai detto la tua ...