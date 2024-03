Borsa | l' Europa positiva attende Wall Street | Milano +0 | 1%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Le Borse europee proseguono positive in vista dell'avvio didove i future sono in calo. I mercati sono in attesa di una serie di dati macroeconomici dagli Stati Uniti, in particolare il Pil e quelli sul mercato del lavoro. Elementi che saranno valutati dalla Fed per le prossime decisioni sul taglio dei tassi. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0790 sul dollaro mentre i titoli di Stato registrano un lieve rialzo. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. In rialzo Parigi (+0,5%), Londra (+0,3%), Francoforte e(+0,1%) mentre è in controtendenza Madrid (-0,2%). I principali listini sono sostenuti dal lusso (+1%), con gli analisti che vedono una ripresa delle vendite in Asia. Avanzano anche le banche (+0,8%), in un contesto di tassi alti che spingono i ricavi. Sale l'energia (+0,3%), in linea con il prezzo del petrolio. Il ...