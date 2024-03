Boom di revisioni auto Cosa rischia chi non la fa? Dalla multa al fermo del veicolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 marzo 2024 – Come cambia il parco mezzi degli italiani? Un’idea la danno i dati, in questo caso non delle vendite dei veicoli, ma delle loro, i cui importi, pur a fronte di listini rimasti invariati, sono cresciuti del 7,7% nell’arco dell’ultimo anno. Il dato è frutto di un’analisi effettuata dall’osservatoriopromotec sulla base delle informazioni del Ministero dei Trasporti. Portrait of a mechanic at work in his garage I numeri dell’aumento Nel 2023 in Italia sono stati spesi oltre 1.266 milioni di euro per effettuare lenelle officine privaterizzate. Rispetto al 2022, quando la spesa per leè stata di 1.175 milioni, glimobilisti hanno quindi speso il 7,7% in più. Nel dettaglio, nel ...