BOOM! Al via il nuovo Muschio Selvaggio | Luis Sal sceglie Homyatol al posto di Fedez

(Di giovedì 28 marzo 2024)Sal e Homy (dal profilo Instagram di Homy)e Marra si sono “levati dai cogli*ni” (cit). Dopo oltre un anno di assenza e complici diatribe giudiziarie e personali ben note,Sal è pronto a riprendersi. In attesa che la Magistratura si pronunci, il podcast, dunque, va avanti e DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi come. A iniziare dalla conduzione,Sal sarà nuovamente il padrone di casa ma non sarà il solo a portare avanti la ‘nuova avventura’. Laddove c’era, ora ci sarà. E’ Andrea Hakimi – questo il suo vero nome – la nuova spalla diSal. Il suo è un nome noto tra gli streamers. Classe 1993, può contare su oltre 800 mila follower su Twitch mentre sul canale Youtube sono ...