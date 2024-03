Bolzano Film Festival Bozen 2024 | il programma completo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 28 marzo 2024), ospiti, temi ed eventi che animeranno dal 12 al 21 aprile il, al via con la versione restaurata di Mariti ciechi di Eric von Stroheim musicata dal vivo. Tante le novità del 37°, indal 12 al 21 aprile. Al centro della serata d'apertura, venerdì 12 aprile, la proiezione delmuto del 1919 Mariti ciechi di Eric von Stroheim, che sarà proiettato in versione restaurata e virata a cura dell'Österreichischemuseum di Vienna e, per la prima volta in Italia, con accompagnamento musicale dal vivo grazie alla collaborazione con il Südtirol JazzAlto Adige. Dedicato ...