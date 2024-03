Bollette nel caos; il mercato tutelato più economico del libero

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ildell’energia è più conveniente di quello. A dirlo è stato ieri Stefano Besseghini, Presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) in audizione in commissione Attività produttive alla Camera. Snocciolando i dati è venuto alla luce come ilè stato conveniente fino al primo trimestre del 2023, dopodichè il prezzo della maggior tutela è tornato ad essere nettamente più conveniente. Nel dettaglio, il prezzo medio, soprattutto per la componente energia, ha ripreso a salire già dall’inizio dell’anno, mentre il prezzo della maggior tutela si è mantenuto in marcata discesa, con un valore della componente energia che si è praticamente dimezzato nel passaggio dal primo al secondo trimestre e dal secondo al terzo trimestre. La discesa della ...