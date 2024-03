(Di giovedì 28 marzo 2024) MILANO (ITALPRESS) – Cala del 19,8% la bolletta elettrica per la famiglia tipo in tutela nel secondo trimestre, in quello che è l’ultimo aggiornamento trimestrale per i clienti nonvulnerabili. Il calo – secondo l’Arera – è giustificato principalmente dal trend ribassista che ha caratterizzato l’andamento dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica verso la fine dello scorso anno e nei primi mesi dell’anno incorso e che sta subendo un rallentamento a causa delle crescenti tensioni geopolitiche. In termini di effetti finali, la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024) sarà di circa 662 euro. La spesa si riavvicina ai livelli precedenti alle crisi, segnando un -47,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° luglio 2022- 30 giugno 2023), periodo in cui il prezzo della materia energia raggiunse i suoi ...

“E' fondamentale e doveroso informare in modo adeguato le Famiglie circa le opportunità di risparmio che si prefigurano in merito alla bolletta elettrica. Già la scorsa settimana, durante ... (liberoquotidiano)

Grazie a Regione Lombardia, il Comune di Sondrio potrà aiutare le famiglie in difficoltà ad abbattere i costi delle Bollette . Un contributo massimo che sale da 300 a 500 euro per un risparmio ... (ilgiorno)

Purtroppo per tante famiglie italiane in difficoltà, il bonus bollette elettriche sta per subire una modifica sostanziale dal prossimo 1 aprile . L’importo finora straordinario della misura di ... (optimagazine)

Bollette elettriche -19,8% per il mercato tutelato - La Provincia - Besseghini: “È il momento affinché come consumatori valutiamo il da farsi sulle Bollette della luce controllando i costi o valutando se il rientro in tutela sia un’opzione conveniente alla luce del pa ...informazione

Bollette elettriche giù del 19,8% nel secondo trimestre del 2024 - Arriva un calo netto delle tariffe per l'elettricità. Nel secondo trimestre scendono del 19,8% per chi è in maggior tutela. Proprio mentre si prepara la fine della tutela cosi come l'abbiamo ...rainews

Transizione green, il conto è salato. Ma chi paga per l’energia rinnovabile I rischi per i consumatori - Investimenti miliardari in infrastrutture, ma la mappadegli incentivi è ancora imprecisa: bisogna spendere bene, anche perché i sussidi si scaricano in bolletta ...corriere