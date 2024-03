Bolletta luce | prezzo in calo del 19 | 8% nel secondo trimestre Dal 1° luglio scattano le tutele graduali

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ultimo aggiornamento trimestrale dell’Authority per le famiglie ancora soggette alla maggior tutela: ildovuto al trend ribassista dei prezzi del gas e dell’energia elettrica

La bolletta elettrica nel mercato tutelato cala del 19,8% nel secondo trimestre 2024. Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta , il prezzo finale per la famiglia tipo risulta così di 20,24 ... (today)

Bollette luce e gas più chiare per i consumatori: il progetto di ARERA - L’Autorità ha di recente lanciato un nuovo progetto di riforma che mira a uniformare la prima pagina delle bollette di tutti gli operatori del mercato ...key4biz

Bonus sociale per le bollette della luce, finisce lo sconto "straordinario". Dal 1° aprile si torna alla versione base - Con la fine del trimestre si chiude la maggiorazione dello sconto in Bolletta che era stata introdotta per le famiglie indigenti o con disagio fisico. Ecco ...repubblica

Arera studia lo scontrino in Bolletta: maggiore trasparenza per i consumatori - La cosiddetta “Bolletta del futuro” mira a rendere più comprensibili e immediate le voci contenute nelle bollette. L’Arera è a lavoro e presto potrebbe diventare una realtà ...quifinanza