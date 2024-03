Boccea – 22enne afferrato al collo e minacciato con bottiglia di vetro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno arrestato due cittadini romani – di 31 e 36 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine – gravemente indiziati dei reati di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Un giovane,romano, ha denunciato di essere stato avvicinato da due uomini a lui sconosciuti che, in evidente stato psicofisico alterato, lo hannoalcon due bottiglie di, facendosi consegnare lo smartphone per poi allontanarsi, in via dialtezza metro Cornelia. Richiesto aiuto al 112, tramite alcuni passanti, sono interventi sul posto i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo che grazie alla descrizione fatta dal giovane e tramite la localizzazione del telefono asportato, hanno individuato i due ...