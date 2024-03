Berlusconi lo diceva sempre Rita Dalla Chiesa | la verità su Putin e la guerra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Non sono uomini forti, non sono uomini che vincono"., deputata di Forza Italia ed ex amatissima conduttrice di Forum, guarda con angoscia a quanto sta accadendo in Russia e Ucraina, soprattutto alla luce dell'attentato sanguinoso a Mosca di venerdì scorso. Una strage, quella Crocus City Hall, rivendicata dall'Isis-K ma che il Cremlino continua, ogni giorno di più, a legare a responsabilità dell'Ucraina (spesso allargando il campo all'intelligence di Usa e Gran Bretagna) minacciando così una sorta di "rappresaglia finale" contro Kiev. "Posso tradurre? Zelensky va ucciso", aveva sintetizzato qualche giorno fa Paolo Mieli con formula brutale ma efficace. "lo: laè la follia delle follie - riflette la...