Beniamino Zuncheddu risarcito con 30mila euro | si è fatto 32 anni da innocente in una cella stretta

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’ex allevatore sardo stava ingiustamente scontando l’ergastolo per la strage del Sinnai. Ora è arrivato un primo risarcimento dal tribunale di Sorveglianza di Cagliari per aver trascorso quella detenzione in "celle piccole e sovraffollate".

