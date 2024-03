Benevento-Juve Stabia | interviene l’Onms | per ora niente prevendita

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoBisognerà pazientare ancora per quanto riguarda la valutazione dei rischi connessi alla garadel prossimo 8 aprile al ‘Ciro Vigorito’ (ore 20:30, diretta RaiSport). Lo ha stabilito l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che si è riunito ieri a Roma. Per ora, quindi, non sarà possibile attuare lain attesa di una ulteriore riunione delin programma la prossima settimana. Questa nel dettaglio la decisione adottata: “L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che si è riunito ieri a Roma per l’incontro(in programma l’8 aprile 2024) sospende il giudizio al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alla gara; nel contempo, fino ...

Tante le emozione e le soprese che ci ha regalato il 33° turno del girone C di serie C. La Juve Stabia vede concretamente la Serie B battendo il Sorrento nel derby e approfittando del passo falso ... (teleclubitalia)

Di Lauro (Sisal): “Inter con ritmo devastante, campionato finito” - Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Il campionato è finito. In generale noi di Sisal basiamo tutte le nostre stime sui numeri e i numeri ci dicono che effettivamente l’Inter sta dominando il campionato. Migl ...ilsannioquotidiano

Il Foggia non vuole fermarsi, Rizzo: "Dobbiamo crederci. La svolta anche grazie ai nuovi" - Nessun'altra squadra ha saputo fare meglio in questo segmento di stagione, neppure la capolista Juve Stabia, ormai con un piede e mezzo in serie B, né la sua rivale più accreditata Benevento. Entrambe ...foggiatoday

Serie C Girone C: presentazione della 34esima giornata. Si torna in campo stasera con l’anticipo Catania-Giugliano - Serie C Girone C: presentazione della 34esima giornata. Si torna in campo stasera con l’anticipo Catania-Giugliano ...internapoli