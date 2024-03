Beatrice Luzzi svela | ecco il video che spiega la mancata partecipazione alla festa del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 28 marzo 2024)dopo le tante voci e supposizioni sulla motivazione che l’avrebbe spinta a non parteciparedopo la finale del GF ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan tramite unpubblicato sui social. E così la seconda classificata del reality condotto da Alfonso Signorini hato le ore piccole che ha fatto dopo l’ultima puntata del programma Mediaset e il volersi godere maggiormente i suoi figli ora rispetto ai suoi ex coinquilini che aveva visto fino a poche giorni prima. Le parole disui socialha pubblicato unsul suo profilo Instagram in cuiper filo e per segno ciò che ha fatto nei giorni successivi ...