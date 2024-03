Basta dare dei ‘putiniani’ o antisemiti a chi critica le guerre La libertà d’espressione prima di tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lo slittamento verso la guerra in corso comporta fra gli altri effetti negativi anche la compressione del diritto dinei confronti delle potenze occidentali e dei loro alleati. Tacciando come “putiniani” coloro che si oppongono all’attuale escalation propagandista e riarmista contro la Russia i guerrafondai vogliono mettere a tacere la volontà pacifista che è forte in seno ai popoli, anche di quelli europei e di quello statunitense e che si è di recente espressa anche nella solidarietà data al popolo russo contro l’attacco terrorista rivendicato dall’Isis che ha fatto 180 vittime a Mosca. Ancora più evidente il carattere arbitrario di tale attacco alladi espressione nel caso dell’offensiva israeliana in corso oramai da troppi mesi contro il popolo palestinese. Nel momento in cui finalmente perfino gli Stati Uniti si rifiutano di ...